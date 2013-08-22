Каміни і дров'яні печі згубні для астматиків

Речовини, що містяться у вихлопних газах автомобілів, і дим від печей і камінів погіршують перебіг астми, встановили учені Університета Мельбурна. Його дослідження стало першим у своєму роді. Фокус-групою були астматики середніх років, пише The Times of India.

Так, серйозне забруднення вихлопними газами посилювало гостроту симптомів астми на 80%, а дим від камінів та печей - на 11%. Учені нагадують: астма діагностована більш ніж у 300 мільйонів чоловік у всьому світі. Це одне з найпоширеніших хронічних захворювань, пише Меддейлі.

Лікар Джон Баргесс зі Школи здоров`я населення при Університеті Мельбурна констатує: дослідження повинні бути прямою вказівкою до дії для людей з групи ризику. Астматики зобов`язані завжди пам`ятати, що вихлопні гази посилюють запалення в дихальних шляхах і викликають алергічну реакцію у чутливих людей з астмою.