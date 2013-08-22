Найстаріша людина планети поділилася секретом довголіття

12:35, 22 серпня 2013
Зарубіжні новини
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Мешкає на висоті 4 тис м

123-річний житель Болівії Кармело Флорес, можливо найстаріша людина планети, вважає, що своїм довголіттям зобов`язаний правильному харчуванню. Його щоденний раціон становлять насіння кінви (місцевого різновиду лободи), гриби, що ростуть в навколишніх лісах, картопля і листя коки, які він постійно жує. Про це пише новинне агентство Reuters.

У статті наголошується, що Флорес проживає в солом`яній хатині, розташованій в Андах на висоті 4.000 метрів.

Точний вік старожила встановити неможливо, оскільки свідоцтва про народження в цій південноамериканській країні стали видавати в 1940 році. Однак Флорес стверджує, що народився 16 липня 1890, що і зазначено в його паспорті, виданому на основі свідоцтва про хрещення.

Уряд Болівії планує просвоїти Флоресу почесний титул "Живе надбання людства". Церемонія нагородження відбудеться 26 серпня цього року.

NEWSru.co.il

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