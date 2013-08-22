Білорусь перевірятиме кондвироби Roshen до вересня

Наглядові органи Держстандарту Білорусі проведуть перевірки і заходи щодо моніторингу кондитерської продукції української корпорації Roshen до початку вересня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держстандарту Білорусі.

«Інспектори Держнагляду приділяють велику увагу показникам якості, безпеці продукції, її маркуванню. Це дотримання термінів придатності солодощів, що реалізовуються, надання споживачу повної інформації про товар, наявність документів, які підтверджують безпеку і якість продукції, і інші показники», - підкреслили у прес-службі.

У Держстандарті відзначили, що для виявлення невідповідностей і отримання достовірних результатів застосовуються як візуальні способи контролю, так і інструментальні - шляхом відбору проб і проведення випробувань.

«У разі необхідності для уточнення якихось моментів, які виникають під час перевірок і моніторингу, запрошується додаткова інформація і документи», - уточнили у відомстві.

Наглядові заходи здійснюються по всій Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росспоживнагляд увів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв`язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen припинив поставки усіх видів кондитерських виробів до Росії.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями.

Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», м. Київ).