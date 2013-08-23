Їжа, яка піднімає настрій

Від депресії та поганого самопочуття рятують продукти, які гарантовано покращують настрій, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Вуглеводи в помірній кількості підвищують рівень серотину в мозку, і є швидкодіючим заспокійливим засобом.

Благотворно впливає на самопочуття вживання фруктів і цільних горіхів, також м`ясо індички, молоко та кефір.

Якщо ранкову каву замінити чашкою зеленого чаю, то самопочуття поліпшиться. Найкраще пити побільше чистої води. Її нестача призводить до зневоднення організму і до нездужань.

Рекомендується у невеликих кількостях регулярно вживати здобу і солодке. Між прийомами їжі можна потішити себе фруктами, йогуртами, кількома шматочками темного шоколаду, десертом з горіхами.

Набір таких продуктів харчування робить людей щасливішими.