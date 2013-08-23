У Росії від повені постраждало понад 50 тисяч осіб

Від повені в Хабаровському краю, Амурській і Єврейській автономній областях Росії постраждало більш як 50 тисяч осіб.

Як передає РІА «Новости», у зв`язку з цим повпред Президента Росії в Далекосхідному федеральному округу (ДФО) - глава Мінсхідрозвитку Віктор Ішаєв звернувся до керівництва Росрезерву з проханням про допомогу продовольством і технікою, повідомляє відомство.

Наголошується, що на проведеному в Хабаровську черговому засіданні оперативного штабу з питань мінімізації наслідків повеней Ішаєв дав доручення розселити потерпілих від повені людей, чиї будинки стали непридатними для проживання, по санаторіях і гуртожитках.

"Очевидно, що в затоплених школах до кінця року вже не почнеться навчальний рік. Більше того, далеко не всі школярі зможуть швидко повернутися в рідні села. На базі дитячих санаторіїв і профілакторіїв буде відкрито навчальні заклади в Амурській області і Єврейській автономній області", - заявив повпред.

За даними регіонального управління МНС, ситуація в Хабаровському краї у зв`язку з паводком стає дедалі небезпечнішою. Станом на сьогоднішній ранок рівень води в Амурі біля Хабаровська зріс за добу на 14 сантиметрів і становить уже 716 сантиметрів.