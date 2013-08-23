Кількість дітей серед сирійських біженців досягла мільйона

Агентства ООН у справах біженців і дітей повідомляють, що кількість дітей серед сирійських біженців досягла одного мільйона.

ЮНІСЕФ підрахувало, що ще близько 2 мільйонів дітей перебувають серед так званих переміщених осіб усередині Сирії - тобто тих, хто був вимушений залишити свої будинки, але поки що не перетнув кордон.

Експерти ООН вважають, що діти становлять приблизно половину всіх біженців із Сирії, причому на три чверті це діти до 11 років.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, який, за даними ООН, забрав життя більш як 100 тисяч чоловік.