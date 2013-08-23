Бактерії туберкульозу живуть всупереч законам еволюції

Бактерії, що викликають туберкульоз мають ідеальну стратегію розповсюдження і виживання. У світі майже кожну секунду з`являється новий хворий. Учені вирішили дослідити геном патогенів з усіх куточків світу, щоб зрозуміти, в чому їх секрет, розповідає Eurek Alert. На чолі роботи встав Університет Вісконсін-Медісон.

Історично склалося, що бактерія використовує умови, створені людиною. Їй легко поширюватися при великому скупченні людей, антисанітарії. Так, в 17 столітті територія розповсюдження туберкульозу збільшилася в 25 разів. Тоді відбувалося зростання населення і освоєння європейцями Африки, Америки, Азії та Океанії. Патоген не може вижити поза людського тіла. З цієї причини саме колонізація і урбанізація сприяли розвитку туберкульозу. Однак серед туберкульозних штамів в ідеальні для розмноження умови потрапляють лише обрані, пише Меддейлі

Вчені досліджували 63 геноми патогенних мікобактерій. Виявилося, що геном досить обмежений, і найбільш небезпечні мутації швидко відбраковуються. Йдеться про гени, необхідні для провокування самого захворювання, передачі білків, метаболізму неорганічних іонів, що допомагають контролювати взаємодію збудника туберкульозу і людини.

А ось гени, що відповідали за захист, були особливо стійкими до мутацій. Вони відігравали важливу роль в еволюції механізму лікарської стійкості і захисту від імунітету людини. Таким чином, еволюційна теорія говорить: популяції Mycobacterium tuberculosis повинні бути нестійкими. Але це не так. Вся справа в хитрій стратегії, яку використовують патогени.