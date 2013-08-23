Як працює імунна система, якщо організм у стані стресу

В умовах довгострокового стресу імунні клітини - моноцити - викликають симптоми тривожності, показали експерименти з мишами. Це пояснює, чому стрес нерідко призводить до розладів настрою, і як з даною проблемою боротися. Учені університету Огайо з`ясував: у тілі діє двосторонній зв`язок центральної нервової системи і периферії. Вона впливає на поведінку.

Якщо при травмі або інфекції імунні клітини залучаються до ушкодженого місця, то при стресі з кісткового мозку моноцити залучаються в головний мозок, викликаючи там запалення і даючи симптоми тривожності, але, не завдаючи особливої ​​шкоди тканинам. Моноцити оточують судини і проникають в зони мозку, пов`язані зі страхом і тривогою. У їх число входять префронтальна кора, мигдалевидна залоза і гіпокамп, пише Меддейлі

У ході експерименту гризуни піддавалися стресу, пов`язаного з так званим соціальною поразкою (в клітку підсаджували дуже активного самця). Тварини підпорядковувалися і страждали від тривожності. Чим частіше тварини стикалися з соціальною поразкою, тим сильніше була тривога.

До речі, раніше було доведено, що мозкові клітини мікроглії - перша лінія імунного захисту мозку - активуються при тривалому стресі і частково відповідають за сигнали, що закликають моноцити з кісткового мозку в головний мозок.