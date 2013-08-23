Хочете міцно спати - більше рухайтеся

Вчені американського Північно-Західного університету провели дослідження і встановили, що регулярні фізичні вправи допомагають поліпшити якість сну, пишуть ноземні ЗМІ.

В експерименті брали участь жінки літнього віку, які страждають хронічним безсонням. Вчені спостерігали за групою протягом 16 тижнів, після чого, дійшли висновку, що регулярні фізичні вправи допомагають поліпшити якість сну і боротися з безсонням за умови, якщо їх виконувати протягом тривалого часу.

Не зважаючи на те, що в дослідженні брали участь лише жінки, вчені вважають, що регулярні фізичні вправи можна рекомендувати і чоловікам, оскільки безсоння у сильної половини людства проявляється так само.

Фізкультура більш природний і ефективний спосіб боротьби з порушеннями сну, ніж медикаментозний, оскільки ліки від безсоння можуть мати побічні ефекти.