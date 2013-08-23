В Індії під час пожежі на заводі загинуло 10 осіб

Пожежа сталася на нафтопереробному заводі компанії Нindustan Petroleum Corporation Limited у портовому місті Вішакхапатнам на сході Індії, за попередніми даними, десять чоловік загинули, повідомляє РІА «Новости».

Як повідомляється, постраждали близько 30 чоловік. В даний час пожежа локалізована.

Подробиці інциденту поки що не повідомляються.