В Індії під час пожежі на заводі загинуло 10 осіб

17:19, 23 серпня 2013
Зарубіжні новини
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Постраждали близько 30 осіб

Пожежа сталася на нафтопереробному заводі компанії Нindustan Petroleum Corporation Limited у портовому місті Вішакхапатнам на сході Індії, за попередніми даними, десять чоловік загинули, повідомляє РІА «Новости».

Як повідомляється, постраждали близько 30 чоловік. В даний час пожежа локалізована.

Подробиці інциденту поки що не повідомляються.

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