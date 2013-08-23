В Індії під час пожежі на заводі загинуло 10 осіб
17:19, 23 серпня 2013Зарубіжні новини
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Постраждали близько 30 осіб
Пожежа сталася на нафтопереробному заводі компанії Нindustan Petroleum Corporation Limited у портовому місті Вішакхапатнам на сході Індії, за попередніми даними, десять чоловік загинули, повідомляє РІА «Новости».
Як повідомляється, постраждали близько 30 чоловік. В даний час пожежа локалізована.
Подробиці інциденту поки що не повідомляються.
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