У Лівані під час вибухів 29 чоловік загинули

Кількість загиблих внаслідок вибухів, що прогриміли в ліванському місті Тріполі, зросла до 29 чоловік, 500 - постраждали.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву ліванського Червоного Хреста.

"Налічується щонайменше 29 загиблих і 500 поранених, багато хто з яких перебуває у тяжкому стані з опіками і пораненнями в голову", - заявив директор ліванського Червоного Хреста Джордж Кеттанех. Агентство відзначає, що трагедії такого масштабу в країні не було з часу завершення в 1990 році громадянської війни.

Раніше повідомлялося про 27 загиблих і 358 поранених.

У місті прогриміли два могутні вибухи. За даними агентства Рейтер, вони сталися біля мечетей після п`ятничної молитви. Франс Прес, у свою чергу, повідомляє, що один інцидент стався в центрі міста, інший - біля порту. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.