Японія долає наслідки витоку забрудненої води з Фукусіми-1

Японія робить все для подолання наслідків витоку забрудненої води в океан з атомної електростанції «Фукусіма-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда.

“Дійсно питання забруднення води з Фукусіми є об’єктом великої міжнародної уваги, і наша країна, уряд робить все можливе, щоб подолати ці проблеми”, - сказав Кісіда.

Як повідомляє УНІАН, компанія, що управляє аварійною АЕС "Фукусіма-1" на північному сході Японії, не виключила вірогідності потрапляння в океан радіоактивної води, що витекла 20 серпня з одного зі сховищ.

За словами представників компанії, ознаки радіоактивного забруднення були виявлені на одному з дренажних каналів, що ведуть від сховищ з радіоактивною водою у бік берегової лінії.

Фахівці не виключили, що частина радіоактивної води, витік якої був виявлений 20 серпня, могла піти в океан через грунт. Проте офіційного підтвердження даного факту наразі не оприлюднено.

Цей витік став найбільшим після аварії АЕС у 2011 році. За даними управляючої компанії, рівень випромінювання в районі витоку становив 100 мілізівертів на годину. Обсяг витоку оцінюється в 300 тонн. Вода містить стронцій-90 та інші радіонукліди в кількості 80 мільйонів бекерелів на літр (при нормі 30 бекерелів на літр).