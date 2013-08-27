Біднякам в Індії виділять харчів на $24 млрд

Нижня палата парламенту Індії після 9-годинного обговорення схвалила програму надання бідним харчової допомоги на суму в 24 млрд доларів у перерахунку.

Програма в разі ухвалення передбачатиме для приблизно 800 млн осіб по 5 кг зернових на місяць за субсидованими цінами, повідомляє радіо «Свобода».

Ця схема була передвиборчою обіцянкою провладної партії «Індійський національний конгрес», а її втілення, як очікують, допоможе партії й на наступних виборах наступного року.

Індія з її 1 млрд 240 млн жителів, є другою найнаселенішою країною світу після Китаю. Водночас у ній живе третина всіх бідняків світу.