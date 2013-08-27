Відомий боксер перебуває на межі смерті через алкоголізм

Легендарний американський боксер Майк Тайсон зізнався, що перебуває на межі смерті через надмірне вживання алкоголю.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС , його слова наводять північноамериканські ЗМІ: "Іноді я буваю поганим хлопцем. Я зробив в цьому житті багато поганого і хочу бути прощеним. Хочу змінити своє життя і встати на правильний шлях. Я перебуваю на межі смерті через надмірне вживання алкоголю. А вмирати я не хочу. Ось вже шість днів я не вживав алкоголю і наркотиків. І ніколи в житті більше не збираюся робити нічого подібного".

На рахунку Тайсона 50 перемог у кар`єрі (44 – нокаутом) і 6 поразок.

У 1986 році він став наймолодшим чемпіоном світу, нокаутувавши Тревора Бербіка вже в другому раунді. Після цього він добився титулу абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації, Всесвітньої боксерської ради і Всесвітньої боксерської асоціації.

Крім успіхів на рингу, Тайсон відомий скандальною поведінкою і трьома судимостями – у 1992, 1998 і 2008 роках.