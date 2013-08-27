В Австралії 5-метровий крокодил затягнув чоловіка у річку

В Австралії поліція шукає чоловіка, якого потягнув 5-метровий крокодил під час плавання в річці Мері.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі , за даними поліції Північної території, друзів зниклого охопив жах, коли вони побачили його в пащі гігантської рептилії. Група друзів мешкала в наметовому таборі в зоні відпочинку Wilderness Retreat.

Місцева влада заявила, що на березі були знаки, що попереджали про небезпеку входити у воду. Річка Мері – місце мешкання однієї з найбільших популяцій крокодилів у регіоні.