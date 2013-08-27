В Австралії 5-метровий крокодил затягнув чоловіка у річку
10:43, 27 серпня 2013Зарубіжні новини
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Про небезпеку попереджали
В Австралії поліція шукає чоловіка, якого потягнув 5-метровий крокодил під час плавання в річці Мері.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними поліції Північної території, друзів зниклого охопив жах, коли вони побачили його в пащі гігантської рептилії. Група друзів мешкала в наметовому таборі в зоні відпочинку Wilderness Retreat.
Місцева влада заявила, що на березі були знаки, що попереджали про небезпеку входити у воду. Річка Мері – місце мешкання однієї з найбільших популяцій крокодилів у регіоні.
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