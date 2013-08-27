У Сирії 3,6 тис осіб звернулися до медиків з нейротоксикозом

В Сирії 3,6 тис осіб звернулися в лікарні з ознаками нейротоксикозу.

Як йдеться на офіційному сайті міжнародної неурядової організації «Лікарі без меж» /ЛБК/, таку кількість пацієнтів було зареєстроване минулої середи протягом трьох годин, із них 355 людей померли.

«Медичний персонал передав нам докладну інформацію щодо великої кількості пацієнтів, які поступають з такими симптомами, як судоми, звужені зіниці, порушення зору і задуха», - заявив керівник відділу з проведення операцій організації доктор Барт Янссенс.

Офіційний Дамаськ заявляє, що минулої середи передмістя столиці були обстріляні снарядами з отруйними хімічними речовинами опозицією, яка у свою чергу покладає відповідальність за цей обстріл на урядові війська.

Раніше державні ЗМІ Сирії заявили, що армія знайшла склад з хімзброєю, що належить бойовикам.

Крім того, влада Ірану заявила, що вони володіють доказами проведення хімічної атаки повстанцями.

Іранський президент Хасан Роухані також підтвердив факт застосування в Сирії хімзброї та висловив співчуття і занепокоєння у зв`язку з останніми подіями в регіоні.

Президент США Барак Обама проводить нараду щодо ситуації в Сирії. У п`ятницю ВМС США оголосили про розширення своєї присутності в Середземному морі через становище в Сирії. Водночас, заступник прес-секретаря Білого дому Джош Ернест повідомив, що Вашингтон не збирається направляти до Сирії наземні війська.

Німеччина як і раніше виступає проти військової операції в Сирії. У Берліні вважають, що необхідно «знайти політичне рішення».