У Китаї втікли понад мільйон тарганів, яких вирощували для медицини

12:48, 27 серпня 2013
Зарубіжні новини
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Вважається, що лікують навіть рак

У китайській провінції Цзянсу невідомий зловмисник порушив пластикове покриття спеціальних теплиць, де для медичних експериментів вирощують тарганів.
 
Більш як мільйон комах опинилися на волі, повідомляє радіо «Свобода».
 
Санітарно-епідеміологічні станції направили на місце події співробітників для проведення спеціальної обробки території.
 
Власник ферми витратив більш як 16 тис. доларів для розведення тарганів, які застосовуються в традиційній китайській медицині.
 
Деякі люди вважають, що екстракти з тарганів можуть зменшувати запальні процеси і мають лікувальну дію при певних захворюваннях, включаючи деякі форми раку.
 
 
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