У Китаї втікли понад мільйон тарганів, яких вирощували для медицини

У китайській провінції Цзянсу невідомий зловмисник порушив пластикове покриття спеціальних теплиць, де для медичних експериментів вирощують тарганів.

Більш як мільйон комах опинилися на волі, повідомляє радіо «Свобода».

Санітарно-епідеміологічні станції направили на місце події співробітників для проведення спеціальної обробки території.

Власник ферми витратив більш як 16 тис. доларів для розведення тарганів, які застосовуються в традиційній китайській медицині.

Деякі люди вважають, що екстракти з тарганів можуть зменшувати запальні процеси і мають лікувальну дію при певних захворюваннях, включаючи деякі форми раку.