Рецепти масок для зміцнення волосся

Найефективніші засоби, які дають швидкий результат – це маски, краще всього їх робити на ніч. І для найбільшої ефективності зайвим буде запастися шапочкою для душу, пишуть російські ЗМІ.

Маска для обсягу волосся

Візьміть один жовток, півсклянки пива і чайну ложку меду. Жовток збийте, додайте до нього мед і пиво. Нанесіть маску по всій довжині волосся. Тримайте маску приблизно 20 хвилин. Для досягнення найкращого результату під час використання маски закрийте голову шапочкою для душу і утеплите зігрітою махровим рушником. Тепло буде сприяти глибшому проникненню поживних речовин у волосся.

До речі, цей же склад можна використовувати і в якості ополіскувача для волосся, якщо ви хочете прибрати жирний блиск і налагодити роботу сальних залоз: візьміть цілу склянку пива, змішайте з іншими інгредієнтами і обполосніть волосся відразу після миття.

Маска для пошкодженого волосся і посічених кінчиків

2 ст.. ложки оливкової олії (бажано першого віджиму) змішайте з 100 мл пива. Розподіліть суміш по волоссю і тримайте півгодини.

Маска для зміцнення і густоти волосся

200 г житнього хліба залийте 500 мл світлого пива, залиште настоюватися 2 години. Потім отриману хлібно-пивну масу збийте і нанесіть на волосся.. Надіньте шапочку, укутайте голову рушником і тримаєте півгодини. Робіть цю маску 2 рази на тиждень перед процедурою миття волосся. Змийте її розчином яблучного оцту, а потім помийте голову з шампунем і бальзамом.

Маска з пивом і фруктами для блиску волосся

Щоб приготувати таку маску, візьміть по половині середнього яблука і банани.. Зробіть пюре з фруктів, додайте апельсиновий сік (4 ст. ложки) і пиво (100 мл), а також один жовток курячого яйця. Отриману маску нанесіть на чисте волосся, укутайте голову поліетиленом, а зверху – махровим рушником і тримаєте її приблизно 20 хвилин.

Розчин для стимуляції росту волосся

2 подрібнені ялинові шишки (їх можна купити в аптеці) і 100 г висушених березового листя залийте теплим пивом, дайте настоятися приблизно 2 години, потім процідіть. Втирайте розчин в коріння волосся перед миттям.