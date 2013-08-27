Кокаїн змінює структуру мозку через 2 години після першої дози
14:44, 27 серпня 2013Зарубіжні новини
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Результати досліджень
Дані зміни напряму пов`язані з розвитком залежності, відзначає BBC з посиланням на дослідження Університету Каліфорнії в Берклі та Університету Каліфорнії в Сан-Франциско. Відповідно до проведених на тваринах експериментів, в мозку утворюються нові структури, що відповідають за пам`ять і навчання.
У центрі дослідження були дендритні шипики. Це нарости на поверхні дендрита - відростка нейрона. Завдяки шипикам утворюються сполуки нервових клітин і формуються спогади. Умови, при яких відбувається прийом наркотику, також важливі з точки зору розвитку залежності.
Виявилося, в мозку утворювалося більше дендритних шипиків, якщо вводився кокаїн, а не вода. Різниця була помітна через дві години після першої дози наркотику. Нові структури впливали на поведінку та рішення мишей. Вони, по суті, "вчилися" шукати і вживати наркотик. Те ж відбувається і в мозку людини, пише Меддэйли.
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