Кокаїн змінює структуру мозку через 2 години після першої дози

Дані зміни напряму пов`язані з розвитком залежності, відзначає BBC з посиланням на дослідження Університету Каліфорнії в Берклі та Університету Каліфорнії в Сан-Франциско. Відповідно до проведених на тваринах експериментів, в мозку утворюються нові структури, що відповідають за пам`ять і навчання.

У центрі дослідження були дендритні шипики. Це нарости на поверхні дендрита - відростка нейрона. Завдяки шипикам утворюються сполуки нервових клітин і формуються спогади. Умови, при яких відбувається прийом наркотику, також важливі з точки зору розвитку залежності.