Кип'ячене молоко не приносить користі

Якщо молоко кипить довго, або його повторно кип`ятять, то воно стає "порожнім". Немає ніякого сенсу включати його в дитячий раціон.

Дослідження показало: 59% матерів, які проживають в Індії, були впевнені, що кип`ятіння молока підвищує його поживність. А 24% вважали: термічна обробка ніяк не впливала на поживність. Лише 17% матерів замислювалися про вплив кип`ятіння.

Як говорить статистика, в Індії, наприклад, у багатьох сім`ях молоко кип`ятять більше трьох разів і знежирюють. Це, відповідно, позбавляє молоко найбільш важливих вітамінів, білків, амінокислот і мінералів, констатує Санджи Багай, педіатр-нефролог. Вітаміни та білки міняють свої властивості і руйнуються при термічній обробці понад 100 градусів, що продовжується більше 15 хвилин.

У першу чергу, мова йде про вітаміни D і B12, що допомагають кальцію всмоктуватися. Прийнято вважати, що молоко зміцнює дитячі кістки. Але кип`ячене молоко абсолютно марне. Медики побоюються: вживання такого молока може призвести до вітамінної недостатності, крихких кісток, недорозвиненості мускулатури і неврологічних відхилень.