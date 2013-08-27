Помідори зміцнюють серце
16:40, 27 серпня 2013Зарубіжні новини
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Краще їсти з оливковою олією чи авокадо
Помідор наріжте кружечками, і ви побачите, що всередині він має кілька камер, які нагадують структуру серця. Лікарі говорять - це неспроста, пише Hotsport.
Дослідження показали, що завдяки лікопіну, який міститься в помідорах, поїдання цих овочів знижує ризик серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок.
А якщо змішати їх з невеликою кількістю ліпідовмісних продуктів, таких, як оливкова олія або авокадо, це підвищить здатність організму до поглинання лікопіну майже в десять разів.
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