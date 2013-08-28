На "Фукусімі" підвищено рівень небезпеки

Комітет з контролю над атомною енергетикою Японії офіційно підвищив рівень небезпеки витоків радіоактивної води на АЕС "Фукусіма-1" до третього за міжнародною шкалою INES.

Як передає РІА «Новости», рішення ухвалене на засіданні комітету. Минулої середи комітет визнав витоки такими, що "відповідають третьому рівню небезпеки", проте для ухвалення офіційного рішення було необхідно провести консультації з МАГАТЕ.

Компанія-оператор аварійної АЕС "Фукусіма-1" минулого тижня повідомила про найбільший за весь час після аварії в 2011 році витік радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1". За даними компанії, з цистерни витекло 300 тонн води з вмістом стронцію-90 та інших радіонуклідів близько 80 мільйонів бекерелів на літр (при нормі 30 бекерелів на літр). Частина цієї води могла потрапити в океан.