Землетрус магнітудою 6,1 стався у Новій Зеландії

13:28, 28 серпня 2013
Зарубіжні новини
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Відомостей про потерпілих немає

Землетрус магнітудою 6,1 стався сьогодні в районі архіпелагу Кермадек, що входить до складу Нової Зеландії.

Як передає ІТАР-ТАСС, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 288 км. на північний захід від найбільшого острова архіпелагу Рауль і залягав на глибині 488 км.

Відомості про руйнування і потерпілих поки що не надходили.

itar-tass.com

 

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