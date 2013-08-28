Землетрус магнітудою 6,1 стався у Новій Зеландії

Землетрус магнітудою 6,1 стався сьогодні в районі архіпелагу Кермадек, що входить до складу Нової Зеландії.

Як передає ІТАР-ТАСС, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 288 км. на північний захід від найбільшого острова архіпелагу Рауль і залягав на глибині 488 км.

Відомості про руйнування і потерпілих поки що не надходили.

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