Лікарів у Росії стимулюватимуть "соціальним пакетом"

"Соціальний пакет" для медпрацівників - нова ініціатива Національної медичної палати і Профспілки медичних працівників РФ. Основна мета, яку переслідує Національна палата, полягає у створенні більш привабливих для медиків умов праці, пише "Медичний вісник".

Паралельно з введенням "соціального пакета" має зрости і заробітна плата. Ще потрібно, щоб лікарів поважали, і у медиків були умови для професійного зростання. Водночас Міністерство праці та соціального захисту РФ дивиться на озвучені нововведення без ентузіазму. На думку чиновників, держава і так вже вкладається у підвищення зарплат, чого достатньо.

Тим часом, згідно зі статистикою, лише 14% медпрацівників морально і матеріально задоволені роботою. Про значну втрату кадрів свідчить і той факт, що на момент опитування 17% медичних працівників збиралися поміняти роботу. Медики незадоволені умовами праці (включаючи матеріальне стимулювання), відсутністю умов для реалізації та розвитку, соціальної підтримки, непрестижністю професії.