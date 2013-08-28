Лікарів у Росії стимулюватимуть "соціальним пакетом"

13:34, 28 серпня 2013
Зарубіжні новини
3

У планах - збільшення зарлати

"Соціальний пакет" для медпрацівників - нова ініціатива Національної медичної палати і Профспілки медичних працівників РФ. Основна мета, яку переслідує Національна палата, полягає у створенні більш привабливих для медиків умов праці, пише "Медичний вісник".

 

Паралельно з введенням "соціального пакета" має зрости і заробітна плата. Ще потрібно, щоб лікарів поважали, і у медиків були умови для професійного зростання. Водночас Міністерство праці та соціального захисту РФ дивиться на озвучені нововведення без ентузіазму. На думку чиновників, держава і так вже вкладається у підвищення зарплат, чого достатньо.

Тим часом, згідно зі статистикою, лише 14% медпрацівників морально і матеріально задоволені роботою. Про значну втрату кадрів свідчить і той факт, що на момент опитування 17% медичних працівників збиралися поміняти роботу. Медики незадоволені умовами праці (включаючи матеріальне стимулювання), відсутністю умов для реалізації та розвитку, соціальної підтримки, непрестижністю професії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter