Первістки здібніші за молодших сестер і братів

Учені різних країн неодноразово цікавилися питанням впливу старших і молодших братів і сестер один на одного в сім`ях. Так, представники голландського університету в рамках свого нового дослідження спостерігали за 650 дітьми (братами і сестрами), чий IQ тричі тестувався до виповнення 18 років.

Виявилось, що існує безпосередній зв`язок між рівнем IQ дитини і черговістю його появи в сім`ї. За словами керівника дослідження, даний результат є однаково вірним і для хлопчиків, і для дівчаток. Учені переконані, що молодші діти в сім`ї схильні піддаватися тиску від старшої дитини, це, у свою чергу, може вплинути на зниження IQ.

Учені відзначили, що найвищий рівень IQ був виявлений у дітей, що не мають старших братів або сестер. На другому місці опинилися діти, що мають одного старшого брата або сестру. А ось ті діти, у яких було двоє і більш старших братів/сестер, показали найнижчі результати під час тестування.

likar.info