Дві години дня - ідеальний час для кави

Вранішня кава - не варіант для тих, хто хоче підбадьоритися на весь день вперед. На думку британських фахівців, пити каву краще в дві години дня, пише The Russian Times. Саме до обіду зазвичай навалюється втома, знижується концентрація, тому кава стане в нагоді.

Як показали дослідження, кофеїн гальмує дію нейропередатчика аденозину, який використовується в медицині як протизапальний агент. Одночасно з цим кофеїн активізує нейрони головного мозку. В результаті у людини поліпшується настрій, пам`ять, підвищується швидкість реакції і поліпшуються когнітивні функції мозку.

Вважається, кава може привести до розвитку хвороб серця, раку і діабету другого типу. Але німецькі учені, що проводили незалежне дослідження, довели, що напій абсолютно безпечний. Статистика свідчить: до підвищеного ризику розвитку захворювань однаково схильні і кавомани, і ті, хто каву не п`є зовсім.

meddaily.ru