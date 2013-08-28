Ситуація в курортних містах Єгипту залишається спокійною

Рекомендації Міністерства закордонних справ громадянам України щодо відвідувань Єгипту залишаються незмінними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс сказав сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що ситуація в курортних містах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада залишається спокійною. Звернень від українських громадян і туристів щодо потрапляння у складні ситуації до дипломатичного представництва України в Єгипті станом на 27 серпня не надходило.

“Проте МЗС і надалі залишає незмінними рекомендації громадянам України щодо відвідання і правил поведінки під час перебування в Єгипті”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня ситуація в Єгипті дуже загострилася після спроби влади знести два наметових табори прихильників поваленого Президента Мухаммеда Мурсі в Каїрі.

Операція переросла в запеклі сутички демонстрантів з поліцією, останні відкрили стрілянину. За останніми офіційними даними, близько 150 осіб загинули і ще близько 1 тисячі - поранені.

У зв`язку з цими подіями Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни без крайньої потреби, а відпочиваючим у курортних містах - проводити відпочинок на території готельних комплексів і не виїжджати за їх межі.