Морквяний сік зміцнює нігті та волосся
08:53, 29 серпня 2013Зарубіжні новини
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Смачний, поживний, малокалорійний
Виявляється, морквяний фреш не тільки покращує зір. У його складі також міститься найважливіший для шкіри вітамін, пишуть іноземні ЗМІ.
Він захищає від проникнення інфекції і від появи запаленої вугрової висипки. Випитий сік зміцнює нігті і повертає блиск волоссю. Завдяки йому шкіра виглядає здоровою і сяючою.
Мало того, морквяний фреш допомагає при схудненні. Він не тільки смачний і поживний, а ще і малокалорійний.
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