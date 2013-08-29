Морквяний сік зміцнює нігті та волосся

Виявляється, морквяний фреш не тільки покращує зір. У його складі також міститься найважливіший для шкіри вітамін, пишуть іноземні ЗМІ.

Він захищає від проникнення інфекції і від появи запаленої вугрової висипки. Випитий сік зміцнює нігті і повертає блиск волоссю. Завдяки йому шкіра виглядає здоровою і сяючою.

Мало того, морквяний фреш допомагає при схудненні. Він не тільки смачний і поживний, а ще і малокалорійний.