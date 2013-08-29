ДТП у Кенії забрало життя 31 людини
10:01, 29 серпня 2013Зарубіжні новини
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Ще 33 особи травмовані
Дорожньо-транспортна подія на південному заході Кенії забрала життя 31 людини, ще 33 одержали травми різної тяжкості.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцевий інформаційний портал Standard media, інцидент стався на шосе, що веде зі столиці Найробі до міста Нарок.
За словами керівника дорожньої поліції Самуеля Кімару (Samuel Kimaru), водій автобуса з невідомих причин втратив керування і з`їхав з дороги, після чого машина перекинулася.
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