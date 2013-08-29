У Мексиці ведеться евакуація з курорту Лос-Кабос

Служби цивільної оборони мексиканського штату Південна Нижня Каліфорнія ухвалили рішення розпочати евакуацію людей з усесвітньо відомого курорту Лос-Кабос, де у 2012 році проходив саміт G20, через наближення тропічного шторму "Джульєтта".

Як повідомляє РІА «Новости», за даними рятувальників, вже розпочалася евакуація жителів з низки районів муніципалітету Лос-Кабос у безпечні місця і спеціально підготовлені притулки.

Спеціальні загони знаходяться в місцях, по яких стихія може завдати удару у першу чергу, і оповіщають громадян про небезпеку.

Зараз "Джульєтта" знаходиться приблизно за 60 км від Лос-Кабосу. Швидкість руху шторму становить 40 км на годину, а швидкість вітру - 75 км на годину з поривами до 95 км на час.