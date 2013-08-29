Тривожним людям потрібно більше особистого простору

Вважається, особистий простір - 20-40 сантиметрів від обличчя, пише The Daily Mail. Проте показники різні у різних людей. Причому, при явних проявах тривожності простір збільшується.

Університетський коледж Лондона досліджував це питання. Учені фіксували захисний рефлекс, що виражається в морганні. Також у них були дані тестів на тривожність групи 15 добровольців 20-37 років.

Виявилося: чим сильніша тривожність, тим гостріша реакція на стимул, розташований в 20 сантиметрах від обличчя. Отже, стимул був дією на особливий нерв. Через це добровольці моргали. Людина тримала власну руку на відстані 4, 20, 40 або 60 сантиметрів від обличчя. Сила моргання говорила про те, наскільки подразливим був стимул.

meddaily.ru