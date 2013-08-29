Брокколі запобіжить руйнуванню хрящів у суглобах

Університет Східної Англії почав проводити клінічні випробування на людях після вдалих тестів у лабораторних умовах, передає ВВС. Отже, глюкорафанин - сполука з брокколі, брюссельської і білокачанної капусти, - блокує шкідливий ензим, що руйнує хрящі.

В ході випробувань 20 добровольців будуть впродовж 2 тижнів щодня з`їдати по порції (100 грамів) брокколі, що є гібридом звичайної брокколі і дикої версії з Сіцілії (у ній більше поживних речовин).

Глюкорафанін, потрапляючи в тіло, перетворюється на сульфорафан, що захищає хрящову тканину. Ученим важливо зрозуміти, чи доходить сульфорафан до потрібної ділянки, провокуючи важливі зміни в тканині на клітинному рівні.

Тому буде ще і контрольна група з 20 осіб, яких також визначили на операцію по заміні колінного суглоба. Порівняння проведуть в ході операції. Так лікарі одержать наочні підтвердження або спростування теорії.

meddaily.ru