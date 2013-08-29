Ківі - смачна заміна антидепресантам і енергетикам

Людина , що з`їдає щодня по дві штуки ківі , може поліпшити собі настрій і запобігти розвитку депресії. Університет Отаго спеціально спостерігав за групою 54 молодих людей протягом 6 тижнів , щоб виявити заявлений ефект ківі. Порівнювалися дві порції: 2 ківі і половина фрукта, пише The Indian Express .

Виявилося , саме 2 штуки ківі зменшували втому і прояви депресії , давали заряд енергії на день. Судячи з усього , причина в концентрації вітаміну С у ківі. 2 ківі достатньо , щоб довести рівень вітаміну до норми . Спочатку у учасників експерименту були знижені показники вітаміну , бо вони рідко їли свіжі фрукти.

Цікаво те , що для підтримки гарного настрою і бадьорості , потрібно більше вітаміну , ніж рекомендують лікарі. Тому має сенс до БАДів з вітаміном С додавати і продукти , багаті цим елементів .

Вітамін С активує ряд ензимів , що підвищують рівень метаболічної енергії та різних сполук у мозку людини. У цілому вітамін підкріплює не тільки мозок , але весь організм в цілому , даючи розумову і фізичну енергію , йдеться в статті , що вийшла в журналі Journal of Nutritional Science .