Агресивні ігри мають терапевтичний ефект, зокрема, Grand Theft Auto ( GTA) і Mortal Kombat , як раз, належать до таких ігор . Як показало дослідження , вони не шкодили дітям , а , навпаки , допомагали , пише The Daily Mail. Причому , це стосувалося навіть дітей із синдромом гіперактивності, депресією та схильних до аномальних вчинків.

Зроблений висновок повністю суперечить думці вчених - консерваторів , які стверджують , що після ігор діти частіше б`ються , йдуть на злочини , знущаються над слабкими . Доказ - останній аналіз 377 дітей (середній вік склав 13 років) , проведений Університетом Стетсон .