Агресивні ігри мають терапевтичний ефект
16:32, 29 серпня 2013Зарубіжні новини
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Ініціюють катарсис
Агресивні ігри мають терапевтичний ефект, зокрема, Grand Theft Auto ( GTA) і Mortal Kombat , як раз, належать до таких ігор . Як показало дослідження , вони не шкодили дітям , а , навпаки , допомагали , пише The Daily Mail. Причому , це стосувалося навіть дітей із синдромом гіперактивності, депресією та схильних до аномальних вчинків.
Зроблений висновок повністю суперечить думці вчених - консерваторів , які стверджують , що після ігор діти частіше б`ються , йдуть на злочини , знущаються над слабкими . Доказ - останній аналіз 377 дітей (середній вік склав 13 років) , проведений Університетом Стетсон .
Його співробітники виявили: ігри не тільки не викликали агресію , але іноді ініціювали катарсис. Таким чином досягалася розрядка , а ступінь внутрішньої агресії знижувався. Противники висунутої теорії про користь агресивних ігор нагадують: 20- річний Адам Ланза вбив 28 людей після того , як тривалий час грав в комп ютерні ігри , зокрема у Call of Duty , пише Меддэйли.
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