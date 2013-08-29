Пробу Манту робитимуть по-новому

Стандартний тест на туберкульоз (на реакцію Манту) є шкірною пробою , що передбачає введення туберкуліну . Якщо є виражена шкірна реакція (сильне почервоніння і здуття у місці введення) , це значить, що організм намагається боротися з туберкульозною інфекцією. Нерідко при проведенні тесту виникають проблеми.

Меддэйли . Причина в самій технології : потрібно ввести голку під певним кутом і на чітко позначену глибину. Група винахідників з Університету Вашингтона придумала , як вирішити проблему , розповідає

Вчені створили пластир, поверхня якого покрита мікроскопічними голками, що руйнуються біологічно. Вони легко проникають у шкіру, тобто , больових відчуттів майже немає. Ввести їх неправильно просто неможливо (глибина введення обмежена довжиною самих голок), що підвищує точність тесту. Фахівці вже успішно перевірили пластир на морських свинках .