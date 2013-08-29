Телевізор робить дитину неврастеніком

Згідно британським ученим, діти все більше часу проводять за комп`ютерами і перед телевізором. Це відбивається на стані їхнього здоров`я. Дослідження показало : половина семирічних дітей мають недостатній рівень фізичної активності. Притому , дівчинки набагато менш активні, ніж хлопчики.

, тільки 51 % всіх семирічних витрачає годину свого часу на фізичну активність щодня , як того вимагають лікарі. З цього числа 38 % - дівчатка , а 63 % - хлопчики. 50 % цієї вікової групи щодня сидять в середньому мінімум по 6,4 години. Як зазначає Меддэйли , тільки 51 % всіх семирічних витрачає годину свого часу на фізичну активність щодня , як того вимагають лікарі. З цього числа 38 % - дівчатка , а 63 % - хлопчики. 50 % цієї вікової групи щодня сидять в середньому мінімум по 6,4 години.

Крім негативного ефекту сидячого способу життя, телевізори та комп`ютери підвищують рівень емоційного дистресу , тривожності і депресії у дітей. Ще у них знижується самооцінка , вони втрачають впевненість у собі, і показники щастя падають. За словами фахівців, благополуччя дітей можна змінити, просто змусивши їх більше кататися на велосипеді, грати у футбол, гуляти чи плавати.