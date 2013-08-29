54-річна мешканка Мінська народила двійню (фото)

Вік щастю не перешкода. Те, що стати мамою ніколи не пізно, довела 54- річна мінчанка, яка народила двійню. Два сини-богатирі з`явилися на світ ще 7 серпня. Але лише сьогодні щасливу маму виписали.

Тетяна сьогодні не помічає нічого навколо - ні квітів , ні подарунків . Вся увага її хлопчикам - дітям , яких вона так довго чекала .

Жінка, не приховуючи сліз, каже, що завжди мріяла про велику сім`ю. І лише зараз, в 54 роки, її мрія здійснилася.

"Я дуже рада і щаслива , що у мене з`явилися такі два синочка. Головне, зважитися і поставити мету перед собою. Все, що захочеш , завжди може збутися, якщо цього дуже-дуже захотіти. Я цього дуже-дуже хотіла. І все у мене вийшло, " - розповідає Тетяна Коротка.

Вагітність у Тетяни була не з легких - в перші тижні мучив токсикоз, ближче до пологів стало важко ходити. Та й зараз основні труднощі тільки починаються : чи жарт , підняти одній двох хлопчаків. Але Тетяна не здається, каже, що готова подолати всі. Головне, щоб сини виросли щасливими.

"Життя - це нелегка штука. Легко - це не цікаво жити . Легко , напевно , нікому не буває в цьому житті. Треба , щоб було важко , " - міркує Тетяна Коротка.

Тетяна своїм прагненням мати дітей і тим, що її мрія все ж здійснилася зайвий раз довела, що стати щасливою можна в будь-якому віці.