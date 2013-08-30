Яблука - насправді молодильні

Британські вчені знайшли нову корисну властивість яблук. Згідно з останніми даними, цей фрукт здатний повернути назад процес старіння організму, пишуть іноземні ЗМІ.

Експеримент за участю добровольців різної статі і віку показав, що регулярне вживання великої кількості яблук дозволяє запобігти окислювальним процесам в організмі і захистити шкіру від дії вільних радикалів.Іншими словами, яблука сприяють омолодженню організму. Така дія на організм виявляється завдяки поліфенолам і флавоноидам. Ці речовини ефективно знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Не так давно вчені з Нью-Йорка дізналися, що якщо з`їдати в день яблуко в поєднанні з іншими фруктами і овочами, то це дозволить помітно знизити ризик розвитку онкології у жінок.

Аналіз декількох досліджень, присвячених користі яблук, дозволив вченим зробити висновок, що любителі яблук відчувають себе молодшими в середньому на 17 років, ніж є насправді.