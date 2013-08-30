Свіжі фрукти знижують ризик захворіти на цукровий діабет

Науковці із США, Великобританії і Сінгапуру дійшли висновку, що вживання свіжих фруктів знижує ризик захворювання на цукровий діабет другого типу.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі , вивчивши дані майже 200 тисяч людей, зібрані за чверть століття, дослідники з`ясували, що в людей, до раціону яких входили свіжі фрукти, особливо ягоди чорниці, виноград і яблука, знижувався ризик захворювання майже на 25%.

Проте ефект від вживання деяких фруктів був не такий помітний, наприклад, від полуниці і динь.

Також науковці з`ясували, що вживання соків підвищує ризик розвитку цукрового діабету другого типу.