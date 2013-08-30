Через АЧС Росія обмежила поставки з Білорусі

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) ввело тимчасові обмеження на поставки продукції свинарства з Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що заступник керівника Россільгоспнагляду Олексій Саурін звернувся до головного державного ветеринарного інспектора Білорусі Юрія Пивоварчика з листом, в якому, зокрема, йдеться, що згідно зі ст. 8 Угоди Митного союзу з ветеринарно-санітарних заходів від 11 грудня 2009 року у зв`язку з неблагополуччям Білорусі щодо африканської чуми свиней з 30 серпня 2013 року вводяться тимчасові обмеження на ввезення з Білорусі до Росії свиней, їх генетичного матеріалу, свинарської продукції, що не пройшла термічну обробку при температурі не нижче 72 градуси в товщі продукту впродовж не менш як 30 хвилин, що гарантує знищення вірусу АЧС, а також кормів для свиней, що не пройшли при виготовленні аналогічну теплову обробку.

Наголошується, що обмеження діятимуть або до викорінення захворювання на території Білорусі, або до затвердження правил визначення зоосанітарного статусу (компартменталізації) білоруських свинарських господарств, а також організацій, що здійснюють забій свиней, переробку і зберігання продукції свинарства, або до ухвалення Євразійською економічною комісією нормативного правового акту прямої дії, що регламентує єдиний порядок здійснення компартменталізації для країн – членів Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України повідомила, що Україна посилить контроль на кордонах з Російською Федерацією і Республікою Білорусь через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней (АЧС).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварин із підозрою на це захворювання знищують. Для людини АЧС небезпеки не представляє.