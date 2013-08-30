Депресія робить людину пунктуальнішою

Учені Університетів Лімерика і Хартфордшира говорять, що їх дослідження довели незвичайну залежність: люди, які страждають на депресію, відрізняються особливою пунктуальністю. Адже для багатьох «депресивних» час тягнеться надзвичайно поволі!

Втім, саме із згаданої вище причини людина здатна приділяти особливо пильну увагу кожному конкретному відрізку часу. Психологи називають це явище «депресивний реалізм».

Наскільки корисна ця інформація з прикладної точки зору? Деякі психологи вважають, що визначення цієї закономірності допоможе вивести нову формулу лікування депресії. Вони сподіваються застосовувати методику концентрації на поточному відрізку часу, що так властиво в пригніченому стані.

Крім того, учені наполягають на тому, що в стані депресії необхідно зробити зусилля і поставити перед собою визначену, цілком конкретну мету. Адже абстрактні цілі, до яких схильні депресивні люди, тільки посилюють і без того пригнічений стан, в якому не так просто боротися за те, що і уявити собі важко.

scienceblog.ru