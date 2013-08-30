Спиртне збільшує ймовірність розвитку раку молочної залози

Якщо жінка вживала алкоголь до своєї першої вагітності , то пізніше вона може стикнутися з раком грудей. Про це попереджають американські вчені , передає Xinhua. Вони вперше досліджували вплив алкоголю, уживаного в період з початку менструацій і до першої вагітності .

Згідно з даними Медичної школи Вашингтонського університету, тканини грудей жінки дуже чутливі до канцерогенів. Аналіз даних 91005 жінок 25-44 років показав: із загальної кількості - 1609 випадків раку грудей і 970 випадків доброякісних захворювань молочної залози.

Чим довше був період до першої вагітності , тим вище ризик раку. Якщо ж мова йде про тих , хто не п`є спиртне , то жінки, які народили пізніше ( пройшло 10 років і більше між менструацією і вагітністю ) , мали на 26% і 81 % вище ризик раку грудей і доброякісних захворювань молочної залози відповідно, якщо порівнювати з жінками, що вперше народили в молодому віці.

З випитим щодня напоєм ризик раку грудей підвищується на 13%. Кожна пляшка пива , келиха вина і чарка лікеру підвищує ризик щодо доброякісних захворювань на 15%. До речі , наявність даних захворювань збільшує ймовірність розвитку раку грудей на 500%. Вчені хочуть з`ясувати , що може протистояти негативному ефекту алкоголю.