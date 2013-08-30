Чому пам'ять з віком погіршується

Експерименти з мишами, що проводилися Медичним центром Університету Колумбії, засвідчили: в усьому винна знижена концентрація одного білка. Вчені спочатку досліджували мозок 8 мертвих людей 22-88 років. Виявилося, залежно від віку людини змінювалася активність 17 генів, передає BBC. І один ген впливав на вироблення білка RbAp48.

Вчені вивели мишей з низькими показниками RbAp48. У результаті молоді особини так само погано справлялися з тестами на пам`ять, що й старі тварини. А ось збільшення показників, навпаки, повертало все назад - пам`ять поліпшувалася. Дані спостереження належать тільки до тих випадків, коли зниження якості пам`яті не викликано хворобою Альцгеймера, тобто, якщо клітини мозку продовжують працювати.

Наскільки безпечно змінювати рівень RbAp48 в людському тілі, поки не дуже зрозуміло. Можливо, при спробі впливу на білок будуть порушені інші системи, що спровокує незворотні наслідки.