На Кубі - черговий спалах холери

За даними Панамериканської організації охорони здоров`я, на Кубі заразилися 163 людини , включаючи 12 туристів , передає meddaily.ru . Усі постраждалі отримують медичну допомогу і йдуть на поправку. Джерело холери не називається.

Нові випадки були виявлені у Гавані (на заході) , у Сантьяго- де- Куба і Камагуей (на сході), йдеться в офіційному звіті. Захворіли туристи з Німеччини, Чилі, Іспанії, Венесуели, Італії і Нідерландів.

Протягом 50 років Кубі вдавалося залишатися вільною від холери. Згідно з даними МОЗ, останній раз холеру фіксували на Кубі майже відразу після революції 1959 року. Але хвороба повернулася в східні провінції влітку 2012 року , коли померли троє і заразилися 417 осіб. Тоді холера дісталася до столиці - Гавани .

Судячи з усього , зараженою виявилася вода з колодязів . Але експерти тривалий час не могли виявити конкретне джерело зараження. Щоб стримати поширення холери , владі довелося віддати указ про додавання хлору у систему водопостачання.

Холера - гостре захворювання , симптоми якого викликані розмноженням в просвіті тонкої кишки холерного вібріона . У людини з`являється сильна діарея, що супроводжується активною втратою позаклітинної рідини і електролітів . Через зневоднення можливий розвиток дегідратаційного шоку і гострої ниркової недостатності.