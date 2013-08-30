Люди середніх років здатні не чути своє подружжя

17:42, 30 серпня 2013
Зарубіжні новини
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У свідомості заглушають його голос

Це дозволяє їм більше звертати увагу на голоси сторонніх. Суть в тому , що люди звикають до голосів один одного, і голос партнера стає простіше виділити на тлі загального шуму . Але одночасно з цим його простіше і заглушити, пише The Province.

Однак здатність ігнорувати голос партнера слабшає у міру старіння. Співробітники Королівського університету в Канаді констатують: знайомі голоси впливають на особливу зону в мозку людини. Старіючій людині все складніше фокусуватися на голосах незнайомих людей, відрізняючи їх від вже знайомих звуків.

Вчені спеціально попросили людей 44-79 років, які перебували у шлюбі, записати, як вони начитують якийсь текст. Кожен учасник експерименту прослуховував потім запис з голосом дружини чи чоловіка, одночасно з цим слухаючи голос незнайомої людини. У результаті потрібно було розповісти, про що говорив чоловік і незнайомець. Виявилося, учасники різного віку краще сприймали голос свого подружжя, але саме люди середніх років блокували цей голос, щоб краще розчути незнайомця.

meddaily.ru

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