Як правильно доглядати за нігтями

1. Не використовуй засоби для зняття лаку з ацетоном. Ацетон сильно сушить нігті, що стає причиною їх ламкості і розшаровування. Використовуй для зняття лаку без ацетону, пишуть іноземні ЗМІ.

2. Не обрізай кутикулу

Кутикула захищає ніготь від грибків і бактерій, тому обрізати її не варто. Видаляючи кутикулу нігтя, ти ризикуєш підхопити неприємну інфекцію, яка може пошкодити нігтьове ложе і привести до необоротних пошкоджень нігтя. Найкращий метод позбутися від кутикули - відсувати її за допомогою апельсинової палички до краю нігтя.

4. Зволожуй кутикулу і нігтьове ложе

Так само, як і шкірі, нігтям потрібно зволоження. Тому регулярно користуйся зволожуючим кремом для рук і нігтів. Нанесення спеціальних олій і зволожуючих кремів на кутикулу і навколо неї допоможе зволожити весь ніготь. Зволоження допоможе уникнути появи тріщин і сколів.

5.Не використовуй зміцнювач для нігтів

На думку фахівців-косметологів, ці засоби не проходили клінічних випробувань, а значить, заяви, їх виробників не підкріплені наукою. Якщо нігті і так тендітні й слабкі, то такі засоби можуть зашкодити.

6.Вітаміни для нігтів

Вітаміни групи допоможуть зберегти нігті міцними і здоровими, як стверджують дослідники. У німецькому дослідженні брали участь 45 добровольців з серйозними проблемами нігтів. Вони брали 2,5 мг біотину (препарат групи вітаміну В) в день протягом декількох місяців. 91% з них помітили значне поліпшення. Під впливом цього вітаміну, нігтьова пластина стає товщою.