Землетрус стався біля берегів Папуа-Нової Гвінеї

Землетрус магнітудою 6,1 стався біля берегів Папуа-Нової Гвінеї.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними сайту Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 54 км на південний захід від міста Пангуна, осередок залягав на глибині 49 км.

Про небезпеку виникнення цунамі, а також можливі жертви і руйнування інформації поки що не надходило.