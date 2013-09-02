3025 осіб госпіталізовано після початку повеней у Росії

У результаті повеней на Далекому Сході було госпіталізовано понад 3 тис. осіб.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомила журналістам глава Мінохоронздоров`я Росії Вероніка Скворцова.

За її словами, у більшості випадків йдеться про загострення хронічних захворювань і легкі травми.

"Госпіталізовано 3025 осіб, (зокрема) 631 дитини, - сказала міністр. - Здебільшого це реакція на стрес, загострення хронічних захворювань і неважкі травми".

Скворцова також розповіла, що зараз проводиться робота із запобігання розповсюдження респіраторних захворювань, особливо з урахуванням нічних похолодань. Зокрема, з Москви до Хабаровська відправлено літак з медикаментами, необхідні препарати поставляються і в інші охоплені стихією райони. Всього ж у постраждалих регіонах медиками було оглянуто 37 тис. 145 осіб, з них 10 тис. 65 дітей.

Також Скворцова повідомила, що через повені підтоплено майже 50 медичних установ, сума збитку становить понад 212 млн. рублів.

"Постраждали 43 медичних організації Далекосхідного федерального округу і три медсанчастини Федерального медико-біологічного агентства, які розташовані у трьох регіонах (Далекого Сходу)", - сказала міністр.

"Економічний збиток (становить) всього - 212,6 млн рублів", - відзначила Скворцова, додавши, що на сьогодні у постраждалих районах розгорнуто чотири мобільних госпіталі.

Тим часом Амур щодня б`є усі колишні рекорди з підйому рівня води за останні 120 років спостереження гідрологів за станом річки. Сьогодні вранці рівень води в районі Хабаровська піднявся до позначки 782 см.

itar-tass.com