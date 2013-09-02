У Китаї при землетрусі загинуло не менш як 4 особи

Не менш як 4 особи загинули і 10 постраждали у результаті землетрусу, який стався вночі на південному заході Китаю, зачепивши провінції Юньнань і Сичуань.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа, стихією зруйновані не менш як 600 і пошкоджено понад 55 тис. будинків.

Більш як 9 тис. осіб були змушені залишити свої будинки.

Землетрус магнітудою 5,8 стався у ніч на 31 серпня. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу міста Беньцзилань у провінції Юньнань. Вогнище землетрусу залягало на глибині десять кілометрів.

Беньцзилань практично відрізано від зовнішнього світу - землетрус пошкодив кілька автодоріг, обірвано лінії зв`язку. Спричинений підземними поштовхами зсув пошкодив три туристичні автобуси, один з туристів загинув.