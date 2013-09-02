Трохи вина понизить ризик депресії

За словами учених, вино так само позитивно позначається на психіці людини, як і на її серцево-судинній системі. Семирічне спостереження приблизно за 5500 особами 55-80 років виявило даний зв`язок. Також ряд досліджень показали: ресвератрол і інші фенольні сполуки вина позитивно впливають на окремі зони мозку.

Всі учасники останнього дослідження ніколи не страждали від повноцінної депресії і не мали проблем зі спиртним. В ході дослідження було встановлено, що найчастіше люди пили вино. Вони випивали трохи вина щотижня. Це дозволяло уникнути розвитку депресії.

Найнижчі показники депресії спостерігалися в групі людей, що випивали по 2-7 маленьких келихів вина в тиждень. На статистику не впливали сторонні чинники ризику. Професор Мігель Мартінес-Гонсалес з Університету Наварри, один з авторів дослідження, вважає, що у депресії і ішемічної хвороби серця багато загального - єдині біологічні механізми. Тому вино допомагає.

meddaily.ru